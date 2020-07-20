Москва, , 14:18 — REGNUM Информационный вброс о «российских хакерах», якобы пытавшихся украсть данные о вакцине против коронавируса, бездоказателен и политически мотивирован. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских в опубликованном 20 июля интервью журналу «Международная жизнь».

Он назвал очевидной бездоказательность и политическую мотивированность подобных вбросов. Однако, добавил дипломат, печально, что в таких провокациях участвуют не только США.

США и Великобритания выступили с сольными партиями, а Грузия, Чехия, Нидерланды составили настоящий певчий хор.

«Кому еще напишут партитуру для этой фальшивой песни?» — сказал Крутских.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Британия, США и Канада в совместном заявлении обвинили российские спецслужбы в попытке похитить сведения об исследованиях вакцины от коронавируса. Речь идёт о хакерской группе Cozy Bear или APT29, которая, как утверждается, связана с российскими спецслужбами «почти наверняка».

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