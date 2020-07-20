Тегеран, , 14:09 — REGNUM Власти Ирана надеются, что прошедшие накануне в Сирии выборы в парламент помогут миру в Сирийской Арабской Республики. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Иран надеется, что парламентские выборы в Сирии станут позитивным шагом в направлении к миру, стабильности и прогрессу в межсирийском политическом диалоге», — заявил Мусави, слова которого опубликованы МИД Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля в Сирии прошли выборы в законодательный орган страны. Голосование охвтило около 70% территории страны, которая находится под контролем официального Дамаска.

Это третьи за время войны в Сирии выборы в законодательный орган республики. Эксперты ожидают победы Партии арабского социалистического возрождения («Баас»), которую возглавляет президент САР Башар Асад.

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