Барселона, Испания, , 14:11 — REGNUM «Акцию саботажа» на железнодорожных путях высокоскоростного железнодорожного сообщения в день визита в Каталонию испанского монарха Фелипе VI устроили сторонники независимости испанского автономного сообщества. Об этом свидетельствуют фотографии и публикации в различных соцсетях.

На размещенных фотографиях видно, что участники акций сложили на железнодорожные рельсы несколько подожжённых автомобильных шин и положили возле них плакат с перечеркнутой короной.

Кроме этого, на опубликованных фотографиях запечатлены массовые акции против приезда монарха Испании в Барселону, на которых, кроме соответствующих лозунгов, протестующие держат вниз головой портреты правящей династии.

Напомним, сегодня в Каталонию должен прибыть испанский король Фелипе VI с королевой Летисией в ходе их поездки по всем автономным сообществам страны, для поддержки испанцев в связи с кризисом из-за коронавируса и его экономическими последствиями.