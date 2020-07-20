Минск, , 14:00 — REGNUM Заместителем главы МИД Белоруссии назначен Сергей Алейник, который возглавлял посольства постсоветской республики в Британии, Ватикане и Суверенном Мальтийском Ордене. О таком решении объявил 20 июля Александр Лукашенко во время совещания по кадровым вопросам, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Посол Белоруссии в Италии Александр Гурьянов назначен первым заместителем министра иностранных дел. Ранее он и Алейник занимали должности замминистра МИД постсоветской республики.

Также сегодня, 20 июля Лукашенко назначил нового посла Белоруссии в США — им стал Олег Кравченко, который с 2017 года занимал должность замглавы МИД и курировал контакты официального Минска с Вашингтоном, Джеймстаунским фондом и другими заинтересованными западными структурами.

После назначения Кравченко сообщил «президентскому пулу», что Белоруссия и США имеют много областей для сотрудничества, в которых их интересы совпадают, заявил, назначенный в понедельник послом Беларуси в США.

«Среди областей, в которых наши интересы совпадают, в первую очередь — взаимодействие в области привлечения финансовых ресурсов, экономический и энергетический диалог, международная безопасность, сотрудничество правоохранительных органов», — цитирует дипломата белорусское официальное информагентства БелТА.