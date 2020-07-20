Москва, , 13:48 — REGNUM Федеральная власть должна услышать тот запрос, с которым в Хабаровске выступают участники митингов в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала. Об этом 20 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

«Нужно, чтобы федеральная власть понимала этот запрос и то, почему эти митинги образовались, — сказал Данюк. — Для людей очень важно, чтобы их услышали. Чтобы их позиция была донесена до федерального центра. Чтобы эту позицию обсудили. В том числе и в Москве. Те требования, которые звучат на этих митингах, маловыполнимы. У людей в головах тезис такой: Фургала посадили не потому, что у него криминальное прошлое, а потому, что он был не угоден власти, так как является как бы оппозиционным кандидатом, и власть лишает нас права голоса. Федеральная власть должна показать, что это задержание не является политически мотивированным».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала не организованы со стороны внешнеполитических игроков.

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