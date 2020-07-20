Москва, 20 июля 2020, 13:48 — REGNUM Федеральная власть должна услышать тот запрос, с которым в Хабаровске выступают участники митингов в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала. Об этом 20 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил член Общественной палаты РФ Никита Данюк.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала не организованы со стороны внешнеполитических игроков.
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