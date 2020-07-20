Москва, , 13:52 — REGNUM Митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не расцениваются в Кремле, как организованные некой внешней силой. Об этом заявил 20 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пескова спросили, считают ли в администрации президента, что протестные акции организованы на средства из-за рубежа или от команды Фургала. Представитель Кремля ответил отрицательно, указав, что в администрации об этом не говорят.

Он отметил также, что президент России Владимир Путин пока не планирует посещать Хабаровск. Песков добавил, что российский лидер получает информацию о происходящем в крае, в том числе о протестных акциях.

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