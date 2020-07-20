Нур-Султан, , 13:40 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскара Жумагалиева, сообщили 20 июля в пресс-службе главы государства.

Кроме того, президент освободил от должности своего советника по цифровизации и инновационным технологиям Багдата Мусина в связи с переходом на другую работу. О назначении новых госслужащих не сообщается.

Напомним, в апреле президент Казахстана заявил, что система цифровизации в республике провалила испытания из-за перехода на дистанционное обучение в школах и вузах. Он поручил вывести информационные технологии в стране на новый уровень.

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