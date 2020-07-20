Москва, , 13:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин пока не подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Об этом сообщил 20 июля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в Кремле никогда не объявляют заранее об указах, которые планируется подписать. Информирование происходит после подписания указов.

«По состоянию на сейчас каких-либо указов не подписано», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал 20 июля возможной датой подписания указа о назначении врио губернатора Хабаровского края. Этим человеком может стать представитель ЛДПР, добавил он.

Напомним, действующий губернатор края Сергей Фургал обвиняется в организации убийств, он помещен под арест.

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