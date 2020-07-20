Подгорица, , 13:33 — REGNUM Так называемые автолитии провели сторонники Сербской православной церкви в Подгорице, Беране и других городах Черногории.

Массовые мероприятия и шествия в стране запрещены из-за ухудшившейся эпидемиологической обстановки с коронавирусом.

Каждое воскресенье ранее противники закона о свободе вероисповедания, принятого в декабре 2019 года парламентом Черногории, проводят протестные шествия.

Также 19 июля премьер-министр ЧерногорииДушко Маркович, что правительственная группа по переговорам по закону о свободе вероисповедания готова продолжить обсуждение спорных моментов с представителями СПЦ, чтобы найти приемлемое решение спорных вопросов.

Напомним, что священники и прихожане СПЦ в основном протестуют против положения закона о переходе в собственность государства ряда объектов церковной собственности.