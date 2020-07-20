Киев, 20 июля 2020, 13:36 — REGNUM Украина готова к возможной второй волне распространения коронавируса, заявил президент Украины Владимир Зеленский 20 июля на совещании с членами правительства, сообщила пресс-служба главы государства.
Зеленский отметил, что власти Украины должны быть начеку, но и не преувеличивать угрозу «второй волны».
В свою очередь глава правительства Украины Денис Шмыгаль рассказал, что за время пандемии на Украине сделали 877 тысяч тестов на COVID-19, а показатель летальности оставляет примерно 2,5%.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 20 июля на Украине зафиксировали около 60 тыс. случаев заражения коронавирусом. В результате осложнений, вызванных болезнью, скончались 1498 человек.
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