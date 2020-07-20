Белград, , 13:24 — REGNUM Министр иностранных дел и лидер Социалистической партии Сербии Ивица Дачич считает, что «разграничение» края является лучшим решением косовского вопроса. Об этом он заявил 19 июля.

«То, что Германия противится такому решению, не должно заставить на от него отказаться. Разграничение — это единственный возможный и реальный вариант, который не повлечет за собой других проблем, таких, как переселение населения. Я напомню, все были против скоропостижного признания Хорватии и Словении, но Германия и Австрия первыми признали их независимость», — отметил Дачич в интервью сербскому изданию «Блиц».

Дачич также рассказал о том, что Белград временно приостановил кампанию по отмене признания Косово другими странами, так как Приштина обязалась не подавать заявки на прием в международные организации.

«Мы не верим, что Приштина будет этого придерживаться. И мы готовы продолжить нашу кампанию, если они нарушат договоренность. Благодаря этому мероприятию мы снизили количество государств, признавших Косово, и они теперь смогут получить в лучшем случае 92 голоса (при голосовании в ГА ООН — ИА REGNUM) из 193. Поэтому это для них как заноза», — сказал Дачич.

При этом сербский политик подчеркнул, что Белград и Приштина все еще далеки от подписания договора о «нормализации отношений». Он добавил, что пока на переговорах не обсуждалось содержание соглашения и что переговоры на эту тему начнутся с сентября.

Напомним, что ранее премьер-министр сепаратистского Косово Авдулла Хоти на своей странице в «Фейсбуке» сообщил о том, что диалог в Брюсселе в конечном итоге приведет к заключению соглашения, которое «вернет Косово то, что ему принадлежит — статус равноправного и интегрированного члена большой евроатлантической семьи».