Вашингтон, , 13:23 — REGNUM Всё большее число жителей Украины, в том числе на подконтрольных Киеву территориях, заявляет о своем незнании того, кто именно несет ответственность за уничтожение пассажирского самолета MH17 в 2014 году в небе над Донбассом. К такому выводу пришли Джон О'Локлин, Кристин Бакке и Джерард Тоул в рамках опроса общественного мнения, выводы которого они опубликовали в вышедшей 16 июля статье в The Washington Post.

Авторы напомнили, что в 2014 году они уже проводили в шести областях на юго-востоке Украины и в «оккупированном» Крыму опрос общественного мнения о причинах крушения MH17. Тогда результаты опроса во многом зависели от «этнической» принадлежности респондента: «Половина этнических украинцев возлагали ответственность либо боевиков Донбасса, либо на российскую армию», тогда как среди «русских и украинцев Крыма» большинство было уверено в вине армии Украины. Такую тенденцию авторы связали с воздействием «российского телевидения».

Проведенный же уже в этом году опрос, в рамках которого жителям Украины и Крыма был задан о том, слышали ли они о катастрофе малайзийского самолета в июле 2014 года на востоке Украины, а также что является, по их мнению, причиной трагедии, выявил значительные различия в оценках произошедшего в различных частях Украины. Так, в отличие от 2014 года, в 2019 году большая часть респондентов указала на свою неосведомленность относительно произошедшего, как на Украине, так и Крыму.

«В 2019 году в эту группу вошла четверть от общего числа опрошенных», — указали авторы, отмечая, что почти 40% участников опроса на юго-востоке Украины затруднились ответить на вопрос о вине за трагедию, что тоже больше, чем в 2014 году.

На подконтрольной Киеву части Донбасса назвать виновного в крушении пассажирского лайнера многие респонденты также затруднились. Кроме того, половина респондентов в этом регионе заявила о том, что они «в целом не удовлетворены вопросами». Для сравнения на западе Украины лишь менее 15% оказалась недовольной формировкой вопросов.

«Многие респонденты в Крыму по-прежнему считают Россию и боевиков Донбасса невиновными. Напротив, каждый пятый участник опроса на юго-востоке Украины продолжает винить в гибели MH17 российских военных, хотя в 2019 году процент респондентов, возлагающих на Россию и боевиков Донбасса, уменьшился», — указали авторы.

«Только на западе и в центральной части Украины большинство респондентов уверены, что вина за уничтожение лайнера MH17 лежит на российских военных», — добавили они, обратив внимание на то, что в этом регионе на вопрос о причастности к трагедии затруднились ответить менее 20%.

Рассматривая причины такого распределения мнений, авторы указывают на то, что было бы большим соблазном сослаться на давность произошедших событий при объяснении того, почему столь многие говорят о своей неосведомленность относительно произошедшего. Авторы сетуют на то, что вопрос причастности к уничтожению пассажирского самолета стал объектом политических игр, в связи с чем участники опроса избегают неприятных вопросов.