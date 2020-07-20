Москва, , 13:22 — REGNUM Сообщение о том, что премьер-министры четырех германских регионов — Баварии, Баден-Вюртемберга, Гессена и Рейнланд-Пфальца — направили совместное письмо 13 американским сенаторам и членам палаты представителей с просьбой не допустить частичного вывода размещенных в ФРГ войск США, говорит в первую очередь о внутриполитическом неблагополучии в самой ФРГ. Так считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин. Он также напомнил, что ФРГ — это всё-таки федеративная, а не конфедеративная республика:

«То есть вопросами внешней политики (а присутствие иностранных войск на твоей территории, стратегия и тактика НАТО — это сугубо внешнеполитический вопрос) должно заниматься федеральное правительство. Для Ангелы Меркель это неприятное, как минимум, обстоятельство. Оно неприятно ещё и потому, что власти этих четырёх регионов напрямую вмешиваются во внутренние дела США против действующего президента США. Фактически они вторглись в американскую предвыборную кампанию на стороне Демократической партии США. В данном случае я пойму Трампа, если он решить ответить жёстко. Сделать это, правда, я бы посоветовал ему не сразу, чтобы не придавать дополнительного веса данному демаршу, но соответствующих политиков надо было бы проучить.

И ещё одно. На мой взгляд, речь идёт о ярком проявлении западноевропейского иждивенчества по отношению к США, зависимости, в которой находятся от американцев не только немцы, но немцы в первую очередь. Кто-то в этих немецких регионах непосредственно зарабатывает на присутствии на родной земле иностранных войск, кто-то сам не хочет защищать родину, кто-то прогибается ради экономических выгод, — всё это противно. Но такова современная Европа, с которой нам приходится иметь дело».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что премьер-министры четырех германских регионов — Баварии, Баден-Вюртемберга, Гессена и Рейнланд-Пфальца — направили совместное письмо 13 американским сенаторам и членам палаты представителей с просьбой не допустить частичного вывода размещенных в ФРГ войск США, известила газета Süddeutsche Zeitung. Премьеры подчеркнули, что военное присутствие США в Германии служит стратегическим интересам Соединенных Штатов.