Киев, 20 июля 2020, 13:30 — REGNUM Украина приветствует отправку «чёрных ящиков» украинского самолёта Boeing, сбитого в небе над Ираном, на расшифровку во Францию, заявил президент страны Владимир Зеленский 20 июля на своей странице в социальной сети Facebook.
Зеленский назвал это «правильным шагом» в направлении завершения расследования трагедии.
Он также добавил, что ящики доставили во французский Лион в субботу 18 июля в условиях повышенной секретности.
По его словам, работа группы экспертов из разных стран обеспечит признание результатов экспертизы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Канады подтвердили факт прибытия бортовых самописцев сбитого самолёта во Францию.
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