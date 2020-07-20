Киев, , 13:30 — REGNUM Украина приветствует отправку «чёрных ящиков» украинского самолёта Boeing, сбитого в небе над Ираном, на расшифровку во Францию, заявил президент страны Владимир Зеленский 20 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Поздравляю направление бортовых самописцев с уничтоженного в январе у Тегерана самолёта Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» рейса PS752 во французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации», — сказано в сообщении.

Зеленский назвал это «правильным шагом» в направлении завершения расследования трагедии.

Он также добавил, что ящики доставили во французский Лион в субботу 18 июля в условиях повышенной секретности.

«Наши эксперты из Национального бюро расследования авиакатастроф также участвуют в процессе расшифровки ящиков. Процесс начнётся с согласования методики считывания информации из ящиков», — рассказал Зеленский.

По его словам, работа группы экспертов из разных стран обеспечит признание результатов экспертизы.

«Украина с нетерпением ждет результатов расшифровки «черных ящиков» и начало переговорного процесса с Ираном», — подытожил президент Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Канады подтвердили факт прибытия бортовых самописцев сбитого самолёта во Францию.

Читайте ранее в этом сюжете: Канада подтвердила передачу самописцев с украинского самолета в Париж

Читайте развитие сюжета: Во Франции начали расшифровку бортовых самописцев украинского самолёта