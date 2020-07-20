Уфа, , 13:28 — REGNUM Предложения по открытию аттракционов поручил подготовить глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в правительстве региона, передает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, свыше 50% аттракционов в Башкирии прошли техническую проверку и могут начать работу. Всего в республике установлен 4151 аттракцион, а 34 из них обладают высокой степенью потенциального риска. В настоящее время их безопасность контролирует Гостехнадзор. Специалисты проверяют каждый аттракцион на его безопасность и оформляют пакет разрешительных документов.

По словам начальника республиканской инспекции Гостехнадзора Рината Галимова, жизнь показала, что вовремя проведенная проверка позволяет исключить случаи детского травматизма и в целом обеспечить безопасность этой техники.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил чиновникам представить предложения по открытию аттракционов, при этом уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности.

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