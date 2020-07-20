Тбилиси, , 13:04 — REGNUM Председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили уверен, что его партия одержит победу и на парламентских выборах 2020 года, а главными приоритетами партии на последующие годы назвал образование и экономику. Об этом он заявил на презентации кандидатов в мажоритарные депутаты 20 июля.

«Мы знаем, что народ пока еще нуждается. Разъяснение объективных причин этой нужды быта народа не улучшит. Прогресс страны не имеет цены, если каждый человек, каждая семья не окрепнет экономически. А экономическая мощь и благополучие достигаются образованием. именно поэтому наша команда приняла важнейшее решение о направлении на образование одной четверти бюджета. Образование и экономическое благосостояние будут планом действия и целью «Грузинской мечты» в течение следующих лет», — подчеркнул Иванишвили.

По его словам, прочные основания для такого подхода нынешнее правительство уже заложило, а сейчас предстоит их утвердить и претворить в жизнь.

20 июля правящая партия официально открыла предвыборную кампанию представлением 30 кандидатов в мажоритарные депутаты во всех 30 мажоритарных округах. Парламентские выборы в Грузии должны состояться 31 октября. Они пройдут по новой избирательной системе, предусмотренной внесенными в Конституцию и избирательное законодательство Грузии изменениями.