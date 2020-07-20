Москва, , 12:59 — REGNUM Российские власти надеются, что эмоциональный фон в Армении и Азербайджане вернётся в нормальное русло, а конфликт между странами будет урегулирован. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что как можно скорее эта ситуация будет урегулирована и таким образом эмоциональный фон тоже вернется в нормальное русло», — сказал Песков.

По его словам, эскалация конфликта на границе Армении и Азербайджана не может оставлять безучастными армян и азербайджанцев, являющихся гражданами РФ.