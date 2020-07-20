Минск, , 12:53 — REGNUM Александр Лукашенко 20 июля назначил новых руководителей в правление Нацбанка, а также послов в США, Британию, Австрию, Нидерланды и Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Заместитель министра иностранных дел постсоветской республики Олег Кравченко назначен главой белорусской дипмиссии в США. Напомним, последним послом США в Белоруссии была Карен Стюарт: в 2008 году она была вынуждена покинуть постсоветскую республику из-за угроз Лукашенко «вышвырнуть» её за поддержку радикальной националистической оппозиции в Белоруссии и введение Вашингтоном санкций в отношении белорусских госпредприятий и чиновников. В мае президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру на должность посла в Белоруссии в лице зампомощника госсекретаря Джули Фишер

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Другой замминистра белорусского МИД Андрей Дапкюнас назначен послом в Австрию. Кроме того, Дапкюнас по совместительству будет занимать должности посла в Словении и постпреда Белоруссии при международных организациях при ОБСЕ. Отметим, с официальной Веной у Минска сложились особые отношения. Австрия помогала ослабить санкции, применявшиеся Евросоюзом к режиму «последнего диктатора Европы».

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Белорусским послом в Нидерландах стал первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, в Казахстане — бывший министр промышленности Павел Утюпин, в Британии и по совместительству в Ирландии — бывший министр финансов Максим Ермолович.

Зампредом правления Нацбанка Белоруссии стала начальник главного управления регулирования банковских операций, член правления Илона Ледницкая. В новый состав правления вошли также начальник главного управления банковского надзора Елена Машнина, начальник главного правления операций на финансовых рынках Денис Горегляд и начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Дмитрий Мурин.