Минск, , 12:46 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил замглавы МИД республики Олега Кравченко послом в Соединенных Штатах.

Как передает агентство БелТА, Лукашенко назначил 20 июля послов в США, Нидерланды, Австрию, Великобританию и Казахстан.

«Заместители министра Олег Кравченко и Андрей Дапкюнас назначены соответственно послами в США и Австрии», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре прошлого года в Минске замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко провёл переговоры с временным поверенным в делах США в Белоруссии Дженифер Мур. Незадолго до этого Кравченко нанёс визит в Вашингтон, где провёл переговоры с политиками США и экспертами по «сдерживанию России».

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