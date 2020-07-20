Киев, , 12:54 — REGNUM Говорить об утрате доверия Верховной радой Украины пока рано, считает председатель парламента Дмитрий Разумков, сообщило 20 июля информационное агентство «Укринформ».

Разумков прокомментировал результаты социологического опроса, которые показали, что парламенту Украины полностью доверяют лишь 2% жителей Украины, а 16,6% доверяют частично.

«К сожалению, доверие к власти всегда будет падать. Я не помню таких примеров не только в истории украинской демократической власти, чтобы был рост… в общем, тренд идёт немного по отрицательной кривой, но говорить о потере доверия к парламенту пока рано», — заявил он.

Разумков отметил, что Верховная рада является наиболее открытым органом, в котором присутствуют отдельные политические фигуры, создающие негативный образ парламента.

«С этим надо бороться и исправлять», — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что депутатам Рады не хватает заработной платы для полноценного исполнения своих обязанностей.

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