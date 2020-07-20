Джакарта, , 12:41 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо назначил министра-координатора по экономическим вопросам Аирланга Хартарто председателем группы по борьбе с COVID-19 и восстановлению национальной экономики, сообщает Detik.

Решение было принято на основе встречи, состоявшейся в президентском дворце в Джакарте 20 июля 2020 года. После встречи Аирланга Хартарто заявил, что глава государства подписал правительственное постановление, касающееся команды по борьбе с COVID-19.

«Мы видим, что восстановление после пандемии займет время и поэтому президент поручает команде полностью планировать и выполнять программы, так как борьба с COVID-19 и экономическое восстановление идут рука об руку», — заявил Аирланга Хартарто.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии подтвердили 88 214 случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны.

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