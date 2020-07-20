Тбилиси, , 12:34 — REGNUM Председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили считает, что оппозиция, которая отказалась от участия в процессе принятия конституционных изменений, своим поступком просто «переплюнула» сама себя. Об этом он заявил на презентации кандидатов в мажоритарные депутаты 20 июля.

Лидер правящей партии не отказался в своей речи от критики политических оппонентов и напомнил им «нелицеприятное» прошлое.

«У Грузии было и такое правительство, которое своей безрассудностью не сумело оградить страну от кризиса, что было вполне возможно. И не только не спасло население от испытаний, но и бросило народ на волю судьбы. Мы помним, как бежали некоторые с поля боя и даже из страны. Это травма, которая у нашего народа до сих пор не зажила. А совсем недавно, когда проходило голосование по конституционным изменениям, они (оппозиция) отказались от участия в этом процессе и в этом переплюнули самих себя. Это еще раз показало, что эти люди просто цепляются за соломинку», — так высказался Бидзина Иванишвили о политических оппонентах «Грузинской мечты» — «Национальном движении» и «Европейской Грузии».

По его словам, для нынешней оппозиции главное — захватить власть в свои руки и взять реванш за те «8 лет свободы, которые поставили страну на путь демократического развития».

20 июля правящая партия официально открыла предвыборную кампанию представлением 30 кандидатов в мажоритарные депутаты во всех 30 мажоритарных округах. Парламентские выборы в Грузии должны состояться 31 октября. Они пройдут по новой избирательной системе, предусмотренной внесенными в Конституцию и избирательное законодательство Грузии изменениями. Оппозиционные фракции «Национального движения» и «Европейской Грузии» в голосовании по этим изменениям участия не принимали.