Красногорск, , 12:35 — REGNUM В правительстве Подмосковья назначен новый министр по социальным коммуникациям. Об этом 20 июля сообщается в официальном телеграм-канале губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Отмечается, что данный пост заняла Екатерина Швелидзе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области были назначены и. о. министра инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева, а также зампред областного правительства Вячеслав Духин.

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