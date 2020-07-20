Красногорск, , 12:28 — REGNUM В правительстве Подмосковья проходят кадровые перестановки. Об этом 20 июля сообщается в официальном телеграм-канале губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Отмечается, что к исполнению обязанностей министра инвестиций, промышленности и науки Московской области приступила Екатерина Зиновьева.

Как сообщало ИА REGNUM, на должность заместителя председателя правительства Московской области назначен Вячеслав Духин.

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