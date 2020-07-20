Берлин, , 12:20 — REGNUM Разыскиваемый в Германии операционный директор немецкой платежной системы Wirecard Ян Марсалек находится в России, пишет 20 июля немецкая газета Handelsblatt.

Издание ссылается на анонимные источники и сообщает о том, что скандально известный Марсалек якобы находится под наблюдением российской военной разведки.

По данным Handelsblatt, руководитель Wirecard якобы вывел в Россию из ОАЭ крупную сумму денег в биткоинах. Ранее издание Spiegel также сообщило, что Марсалек скрывается в России или Белоруссии.

Напомним, в начале июля Financial Times сообщало, что Ян Марсалек якобы показывал трейдерам формулу нервно-паралитического вещества «Новичок». Таким образом, считает издание, банкир убеждал своих партнеров в своей близости со спецслужбами.

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