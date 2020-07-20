Тегеран, , 12:20 — REGNUM В Иране сотрудники полиции задержали подстрекателей на акции протеста, прошедшей на прошедшей неделе в городе Бехбехан. Об этом агентству IRNA заявил глава сил правопорядка провинции Хузестан Хейдар Аббаси.

«Все лица, подстрекавшие к проведению незаконного митинга в Бехбехане, задержаны», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в иранской провинции Хузестан на юго-западе страны недовольные экономической ситуацией в Исламской Республике вышли на улицы.

Так, несанкционированную акцию протеста небольшая группа людей устроила 16 июля на площади в центре города Бехбахан.