Киев, 20 июля 2020, 12:19 — REGNUM Украинские правоохранительные органы должны сделать всё, чтобы организаторы и заказчики убийства журналиста Павла Шеремета были наказаны, написал 20 июля президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook.
Зеленский отметил, что убийство Шеремета стало большой потерей для независимых журналистов и СМИ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство США на Украине выразило поддержку гражданам Украины, которые требуют от властей страны раскрыть убийство журналиста.
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