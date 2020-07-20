Вашингтон, , 12:31 — REGNUM При победе демократа Джо Байдена на предстоящих президентских выборах в США его напарница станет наиболее влиятельным вице-президентом в истории Соединённых Штатов. Об этом говорится в статье в издании The Atlantic.

Ранее Байден пообещал, что назначит вице-президентом женщину, если победит на выборах. Издание отмечает, что её, вероятно, будут рассматривать как нового президента, а также наиболее влиятельного игрока, помогающего Байдену управлять государством в условиях кризиса.

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Бремя президенства уже слишком велико для одного человека. Так, Байден, будучи вице-президентом при Бараке Обаме, принял на себя уровень ответственности, которого у его предшественников не было. Если Байдена изберут президентом, он, скорее всего, расширит полномочия должности вице-президента.

Бывший старший советник Обамы Дэн Пфайффер добавил, что Байден собирается взять власть в период «эпической катастрофы». США борются с пандемией и переживают самый худший кризис со времён Великой депрессии.

Вместе с тем, говорится в статье, Байден собирается быть переходным кандидатом в пользу новой волны молодых демократов. Его напарница столкнётся со столь пристальным вниманием, которое раньше испытывали лишь немногие вице-президенты.

Задача Байдена, который может вступить в должность в январе 2021 года, будет состоять в поддержании здорового партнерства со своим вице-президентом при отсутствии беспокойства о том, что она затмит его, заключают авторы статьи.

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