Москва, , 12:12 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя министра образования Марины Лукашевич, арестованной ранее. Об этом говорится в опубликованном документе.

«Освободить Лукашевич Марину Борисовну от должности статс-секретаря — заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации», — говорится в документе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Марина Лукашевич была арестована в рамках дела о хищении более 50 млн рублей.