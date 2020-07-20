Киев, 20 июля 2020, 12:11 — REGNUM США поддерживают граждан Украины, требующих расследования убийства журналиста Павла Шеремета, сказано в сообщении, опубликованном 20 июля на официальной станице посольства США на Украине в социальной сети Facebook.
В пресс-службе отметили, что независимость журналистов является критически важной для успеха «украинской демократии».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве на месте убийства журналиста Шеремета открыли памятник, напоминающий смятый лист бумаги.
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