20 июля 2020 | Время чтения 1 мин

Хабаровск вызывает симпатии всех регионалистов, тех, кто за более справедливое распределение доходов между центром и регионами. Но Фургал — не экономист Зубаревич. Он не за системные улучшения и комплексное решение проблем по линии «центр – регионы». Фургал – за себя.

Дмитрий Михайличенко, , 12:12 — REGNUM Хабаровск вызывает симпатии всех регионалистов, тех, кто за более справедливое распределение доходов между центром и регионами.

Сергей Фургал Иван Шилов © ИА REGNUM

Политику центра в отношении регионов критики характеризуют так: «Территорию контролируем, но не развиваем». Именно поэтому наиболее лояльные и менее проблемные субъекты Федерации, как правило с преобладающим русским населением, получают меньше внимания центра и, соответственно, финансирования.

Так формируется сверхцентрализованная зависимость. Соглашусь с политологом Дмитрием Орешкиным: центр забирает у регионов ресурсы и налоги, а потом дает им на самое необходимое в обмен на подконтрольность и политическую лояльность. Показательно, что развитие в таких условиях можно получить только беспроблемным управлением и полной политической лояльностью. Тогда центр будет давать денег выше среднего.

Здесь уместна историческая аналогия. Исторически российская имперскость развивалась экстенсивно, вширь: окраины получали значительные налоговые преимущества и вольницу (казацкие фронтиры, Финляндия, Центральная Азия и т.д.). Однако по мере интеграции этих территорий к ядру происходило усиление фискальной политики (Поволжье, Урал и Сибирь и т.д.).

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Sledcom.ru

Сейчас центр хронически недофинансирует регионы, а на Дальнем Востоке люди более свободные и менее зависимые от государства. Многие привыкли добывать деньги сами: предпринимательством, промыслом, торговлей с китайцами, японцами, корейцами и т.д. Дальний Восток — окраина постсоветской России и ее фронтир. Государство, забирающее ресурсы и налоги, но не развивающее окраинные территории, воспринимается там негативно.

Но Сергей Фургал — это не экономист Наталья Зубаревич. Он не за системные улучшения и комплексное решение проблем по линии «центр — регионы». Фургал — за себя, а о системном решении проблем говорит лишь горстка ученых. Фургала устроил бы статус столицы ДФО (де-факто перешел во Владивосток) и сопутствующая инфраструктура. Показательно, что С. Фургал в 2018 году заявлял о законе «О Дальнем Востоке», подчеркивая особый статус территории. В Татарстане в 2017 году тоже говорили о Договоре о разграничении полномочий, но эти вопросы были оперативно свернуты.

За всем этим остаются без должного внимания протестующие жители в Хабаровском крае, которые отстаивают свой голос, свой выбор — в этом они последовательны и системны. Однако их протестную энергию местные элиты используют в несколько иных целях.