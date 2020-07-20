Москва, , 12:00 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом 21 июля в Москве. Об этом 20 июля сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Во вторник в Москве пройдут переговоры Лаврова и Зарифа», — заявила она.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел по телефону переговоры с главой МИД ОАЭ Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин обсудил с Рухани ситуацию в Сирии

Читайте развитие сюжета: Иранский посол: страна стремится ускорить торговлю с Россией