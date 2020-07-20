Тбилиси, , 11:57 — REGNUM Лидер правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили считает, что его политическая команда сумеет объединить страну. Об этом он заявил на презентации кандидатов в мажоритарные депутаты 20 июля.

«Ни для кого не секрет, что мы живем в достаточно сложное время, в сложном регионе и сложном соседстве. Поэтому мы обязаны максимально сократить риски, предотвращать все возможные провокации, которые могут нанести урон стабильности и мирному развитию страны. Мы должны объединить Грузию и использовать для этого все международные рычаги», — заявил Иванишвили.

По его мнению, сделать это можно путем восстановления доверия и взаимного уважения, что позволит «повернуть Грузии ее абхазских и осетинских братьев».

20 июля правящая партия официально открыла предвыборную кампанию представлением 30 кандидатов в мажоритарные депутаты во всех 30 мажоритарных округах. Парламентские выборы в Грузии должны состояться 31 октября.