Джакарта, , 11:46 — REGNUM Индонезия нуждается в большем количестве предпринимателей в сельском хозяйстве для поддержки усилий по восстановлению национальной экономики, сообщает Antara.

Представитель министерства сельского хозяйства заявил, что сельскохозяйственный сектор является одним из важных секторов в усилиях по восстановлению национальной экономики в условиях пандемии COVID-19.

«Сельское хозяйство не должно прекращаться. Продолжайте сажать. Но обратите внимание на протокол профилактики COVID-19, чтобы можно было максимизировать производство сельскохозяйственных культур, а фермеры и работники сферы оставались здоровыми», — заявил глава агентства по кадрам и развитию сельского хозяйства при министерстве сельского хозяйства Индонезии Деди Нурщамси.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии не отдает приоритет туризму при открытии туристического коридора.

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