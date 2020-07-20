Кишинёв, , 11:51 — REGNUM Вотум недоверия правительству парламент Молдавии может рассмотреть на заседании 20 июля, об этом сообщил на брифинге молдавский премьер-министр Ион Кику.

Проект вотума недоверия кабинету министров зарегистрировали 16 июля в парламенте депутаты партий «Платформа «Достоинство и правда» и «Действие и солидарность». Инициатива подлежит рассмотрению на этой неделе.

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Кику заявил, что на заседании постоянного бюро парламента будет предложено рассмотреть вотум недоверия его правительству. Если это произойдёт, кабинет министров пересмотрит свою повестку, а его дальнейшие действия определит исход заседания.

Правительство не сможет подписать финансовые соглашения с ЕС и МВФ в случае своей отставки, добавил премьер.

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