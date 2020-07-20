Стокгольм, , 12:26 — REGNUM Воскресенье (19 июля) стал третьим и, как надеются многие, заключительным днем проходящего саммита лидеров Евросоюза (ЕС) в Брюсселе. Повестка первой очной встречи глав стран и правительств ЕС с начала пандемии коронавируса в Европе включает в себя главный пункт — договориться о порядке формирования фонда восстановления ЕС. Со своей стороны власти Швеции надеются, что встреча сблизила позиции по вопросу оказания помощи, что может послужить достижения консенсуса в перспективе. Об этом 19 июля сообщила газета Expressen.

Журналисты отмечают, что проходящие в столице Бельгии переговоры оказались не простыми, так как организаторы были вынуждены продлить встречу на несколько часов после перерыва уже к исходу первого дня переговоров. Причиной стало несовпадение позиций государств-членов ЕС.

Главными противниками первоначального предложения председателя Европейского совета Шарля Мишеля о создании фонда восстановления в 750 миллиардов евро, 450 из которых будут выделены пострадавшим от пандемии странам в виде грантов, а остальные 300 миллиардов — в форме льготных кредитов, стали Швеция, Нидерланды, Австрия и Дания, за что были прозваны «скупой четверкой». Со свой стороны они выдвинули совместное контрпредложение: общий объем помощи — 700 миллиардов евро, соотношение грантов и кредитов является равным, то есть 350 миллиардов против тех же 350. Свою готовность поддержать данную инициативу обнародовали представители Финляндии.

Третий день переговоров прокомментировала статс-секретарь премьер-министра Швеции Стефана Лёвена Паула Карвало Олофссон, которая дала понять, что вечером 19 июля проходящее обсуждение снова обернулось надеждой в попытке достичь консенсуса внутри ЕС.

«Я все еще на это надеюсь, но посмотрим, чем это закончится. Мы надеемся, что мы уже близки к урегулированию, но пока все же рано об этом говорить», — заявила Олофссон.