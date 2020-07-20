Сеул, , 12:10 — REGNUM Представители Южной Кореи и США не обсуждали вопрос о возможном сокращении американских войск на Корейском полуострове, об этом 18 июля сообщил KBS представитель южнокорейского министерства обороны, комментируя сообщения ряда СМИ о том, что Пентагон предложил Белому дому варианты сокращения численности военного контингента в Южной Корее.

Отмечается, что позиция сторон остается по-прежнему неизменной. Кроме того, данный вопрос не включен в повестку дня предстоящей встречи министров обороны Южной Кореи и США.

Известно, что речь о сокращении численности военного контингента зашла из-за того, что Сеулу и Вашингтону не удалось сузить разногласия по поводу распределения совместных военных расходов.