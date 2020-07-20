Белград, , 11:39 — REGNUM Сербская команда переговорщиков в диалоге Белграда и Приштины во главе с президентом страны Александром Вучичем «по всей вероятности не сделает ничего, что могло бы нанести ущерб краткосрочным или долгосрочным интересам сербского народа и государства». Такое мнение высказал член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик 19 июля.

По мнению политика, у Белграда нет необходимости соглашаться на любой договор с косовскими албанцами.

Милорад Додик также подчеркнул, что вопрос Косово и Метохии очень тесно связан с Республикой Сербской, хотя «многие не хотят с этим согласиться».

«Нам очень важно понять последовательную позицию Белграда в отношении соблюдения территориальной целостности и суверенитета, так как эти понятия не могут быть разными для Сербии и для Боснии и Герцеговины», — заявил Додик в интервью сербскому изданию «Политика».

Напомним, что ранее в Брюсселе были возобновлены переговоры о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной, приостановленные в ноябре 2018 года из-за стопроцентных пошлин на сербские товары, которые ввели косовские сепаратисты.