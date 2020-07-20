Вашингтон, , 11:36 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что если на предстоящих выборах главы государства победу одержит бывший вице-президент Джозеф Байден, то Демократическая партия уничтожит страну.

«Он устал. Ментально он устал … Он некомпетентен и не может быть президентом», — написал Трамп в своем Twitter.

Трамп добавил, что в случае победы Байдена Демпартия, от которой он выдвигается, уничтожит Соединенные Штаты.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента США состоятся 3 ноября. В настоящее время опросы показывают, что рейтинг Трампа уступает рейтингу его главного оппонента от Демократической партии Джо Байдена.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил своего наиболее вероятного соперника на выборах главы государства демократа Джо Байдена в плагиате экономической программы.

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