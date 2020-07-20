Ташкент, 20 июля 2020, 11:32 — REGNUM Послом Израиля в Узбекистане назначена бывшая руководитель отдела по связям с общественностью израильского МИД Зехавит Бен-Гилель, сообщает 20 июля агентство «Дунё».
Бен-Гилель сменила посла Эдуарда Шапиру, который был назначен на эту должность в феврале 2018 года. Новый посол занимала различные должности в МИД Израиля и за рубежом. Владеет английским, испанским и немецким языками.
Напомним, 19 июня послом Узбекистана в Израиле назначен Феруза Махмудов. Ранее он занимал должность начальника главного управления двустороннего сотрудничества МИД Узбекистана.