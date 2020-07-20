Тбилиси, , 11:31 — REGNUM Природа грузинского народа состоит в стремлении к прогрессу и развитию, поэтому страна остается постоянно приверженной курсу на европейскую и евроатлантическую интеграцию, заявил на презентации кандидатов в мажоритарные депутаты председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

По его оценке, за период пребывания у власти «Грузинская мечта» уверенно повела страну вперед по очень многим направлениям.

«Прогресс наглядно виден практически во всех сферах. Конечно, никто не питает иллюзий, что все наладилось и проблем больше нет. Многое нужно сделать для того, чтобы страна продолжила необратимое развитие. В переменчивую эпоху Грузия сумела за последние 8 оет сохранить мир, стабильность и заслуженно была записана в передовые ряды безопасных стран», — заявил Иванишвили.

По его словам, переменчивая действительность ставит перед Грузией новые вызовы и необходимость по-новому осмысливать многие вопросы.

«Сегодняшняя реальность ставит совсем другие вопросы и иную повестку дня. Вызовов действительно много — внутренних и внешних. Природа грузин — стремление к прогрессу и развитию. Поэтому мы остаемся постоянно приверженными европейскому и евроатлантическому курсу, который является непоколебимой волей грузинского народа. Хочу воспользоваться случаем и поблагодарить всех, кто на протяжении многих лет поддерживает Грузию и грузинский народ в этом деле, — западных партнеров, Евросоюз и нашего стратегического партнера — США», — подчеркнул Бидзина Иванишвили.

20 июля правящая партия официально открыла предвыборную кампанию представлением 30 кандидатов в мажоритарные депутаты во всех 30 мажоритарных округах. Парламентские выборы в Грузии должны состояться 31 октября.