Сеул, , 11:33 — REGNUM Самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint, относящийся к ВВС США, пролетел утром 20 июля над Корейским полуостровом на фоне ситуации растущей напряженности в отношениях между КНДР и Южной Кореей. Это следует 20 июля из данных сервиса No callsign, занимающегося отслеживанием передвижения военной авиации.

По данным ресурса, разведывательный самолет американских ВВС RC-135W Rivet Joint был замечен в небе над Сеулом 20 июля в 10:00 по местному времени (04:00 мск), при этом данные о направлении, скорости и высоте полета данного самолета не приводятся.

Также 18 июля стало известно, что в ходе заседания Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи проводилось обсуждение темы проверки боеготовности ВС КНДР «в связи с напряженной ситуацией на Корейском полуострове и наличием потенциальной военной угрозы», а также обсуждались «вопросы укрепления сил сдерживания».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 июля в Южной Корее отозвали разрешение на создание двух общественных организаций, объединяющих северокорейских беженцев.