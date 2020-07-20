Тбилиси, , 11:25 — REGNUM Кризис, вызванный пандемией коронавируса, показал, что рычаги управления Грузией находятся в надежных руках, и нынешняя команда опять готова взять на себя ответственность за управление страной, заявил на презентации кандидатов в мажоритарные депутаты председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

Церемония проходила на открытом пространстве в поселке Коджори в окрестностях Тбилиси.

«Я рад, что мы быстро вернулись к обычному режиму жизни. Хочу поблагодарить за это наших эпидемиологов и врачей, команду «Грузинской мечты», которая своей работой спасла страну от больших испытаний. Спасибо нашему народу, который проявил высокую общественную культуру и доверился нашему правительству. Мы все вместе внесли вклад в то, что сегодня Грузия объявлена так называемой зеленой зоной. Кризис показал, что рычаги управления страной находятся в надежных руках. Команда, которая проводит рациональную и прагматичную политику, доказала, что опять может взять на себя ответственность за управление страной», — заявил Бидзина Иванишвили.

20 июля правящая партия официально открыла предвыборную кампанию представлением 30 кандидатов в мажоритарные депутаты во всех 30 мажоритарных округах. Парламентские выборы в Грузии должны состояться 31 октября.