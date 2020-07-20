Тбилиси, , 11:15 — REGNUM Посол США в Грузии Келли Дегнан надеется, что в результате октябрьских выборов 2020 года парламент Грузии станет более плюралистичным, что будет способствовать установлению в стране более сбалансированной демократии. Об этом она заявила в интервью изданию «Батумелеби».

"Октябрьские выборы — это еще один значительный шанс, чтобы правительство Грузии доказало международному сообществу и, что самое главное, собственным избирателям свою приверженность демократическим принципам. Показало, что страна находится на правильном пути и что правительство привержено здоровой сбалансированной демократии», — заявила Дегнан.

По мнению американского дипломата, такое проведение выборов повысит доверие населения к грузинскому государству, а в будущем парламенте в результате этих выборов будет представлено больше голосов и интересов.

«Соответственно, процесс станет более живым, может, порой напряженным, но это важно для сбалансированной демократии», — пояснила Келли Дегнан.

Как известно, парламентские выборы 2020 года пройдут в Грузии по новой избирательной системе, соглашение по которой было достигнуто в ходе переговоров между оппозицией и правящей партией 8 марта в резиденции посла США.