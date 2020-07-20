20 июля 2020 | Время чтения 5 мин

Юрий Ковальчук, , 11:09 — REGNUM Самоопределившиеся республики Донбасса традиционно являются мишенью как для украинской пропаганды, так и для многочисленных недругов и критиков российского правительства, причём одни ругают Москву за поддержку ЛДНР, другие — за то, что этой поддержки, по их мнению, слишком мало. С первых дней вступления Дениса Пушилина в должность сначала исполняющегося обязанности, а затем и главы ДНР к сомну медиаагрессоров добавился многоголосый хор тех, кто не прочь побороться за власть в Донецке, увидев в гибели Александра Захарченко удобную возможность. Разумеется, в этой борьбе нет ничего удивительного — должность хоть и опасная, но весьма заманчивая и стоит финансовых вложений. Странно, однако, выглядит ситуация, когда информационные атаки на правительство ДНР оплачивают из бюджета республики.

Донецкая Народная Республика

С 2018 года министерство информации ДНР (которое до сих пор почему-то существует отдельно от минсвязи) и ответственное за имитацию гражданского общества общественное движение «Донецкая республика» начали активно осваивать «Телеграм». Работа в других социальных сетях на тот момент была в значительной степени провалена — топорные проекты, изгаженные тысячами украинских троллей, интереса не вызывали, и их никто не любил. Внезапно в Донецке созрела мысль побороться за симпатии аудитории на новом поприще.

В итоге не слишком плодородный донецкий сегмент «Телеграм» стал настоящим Клондайком новостей о жизни ДНР и деятельности правительства. Вот только новости в околоправительственных телеграм-каналах носят в основном либо традиционно пресный, чрезмерно оптимистичный характер, либо, наоборот, весьма критический и оппозиционный, со сливом внутренних документов, переходом на личности и распространением дезинформации. Причём особо усердствует в шельмовании правительства республики… министерство информации.

Первым «засветился» телеграм-канал «InFa ДНР», принадлежность которого к донецкому «министерству правды» неоднократно обнародовала донецкая журналистка Майя Пирогова, сама до недавнего времени возглавлявшая департамент государственной информационной политики министерства информации ДНР. В своём блоге журналистка не раз указывала на связь данного ресурса с Мининформом. Впрочем, куда больше внимания к «InFa ДНР» привлёк случай, когда практически идентичный текст появился с небольшой разницей во времени и в телеграм-канале, и в разделе блогов на сайте украинского информационного агентства «Корреспондент». В апреле 2020 года канал забросили, чтобы через несколько дней запустить его аналог «Свидетели ДНР».

Время появления публикации — один из основных факторов, благодаря которым становится очевидной принадлежность того или иного телеграм-канала. И мининформ, и ОД «Донецкая республика» наплодили их слишком много, чтобы наполнять осмысленно, поэтому ситуация, когда одна и та же новость синхронно появляется в нескольких источниках, возникает довольно часто. Хотя сам по себе Донецк настолько мал, что в нём просто невозможно что-либо утаить, а все сколь бы то ни было примечательные авторы быстро становятся узнаваемыми.

Любопытно, что помимо радикально антиправительственных каналов министерство информации ДНР также курирует в целом нейтральные ресурсы, которые тем не менее время от времени уходят в оппозицию к власти. Так, например, канал «Донецк Donbass», в основном распространяющий дежурные сообщения различных правительственных источников, в недавнем прошлом жёстко выступил против решения властей республики ограничить сообщение с Украиной в связи со сложной эпидемиологической ситуацией за линией разграничения. То есть любой рупор «пушилинской пропаганды» на самом деле в любой момент готов поменять полярность и стать главным ньюсмейкером для украинских СМИ, активно снимающих пенки с внутривидовой борьбы в Донецке.

Если риторика контролируемых «минправды» телеграм-каналов направлена в основном против правительства Пушилина, общественное движение «Донецкая республика» шагнуло ещё дальше, избрав объектом критики не только ЛДНР в целом, но и Россию, а также её президента Владимира Путина. Так, помимо плеяды вполне провластных клонов, ОД «ДР» наплодило сеть ультранационалистических ресурсов, таких как «За державу обидно», «Цвет Руси» (весной превратился в полностью нейтральный «Центр Донбасса») и «Русское зазеркалье», направленность которых, мягко говоря, не соответствует официальному курсу республики и даже оппозиционных кругов. Нередко публикуются «перлы», вполне достойные 282 ст. УК РФ, или такие формулировки в отношении республик, рядом с которыми банальный распил бюджетов и накачка своих каналов «ботами» — детские игры.

В принципе, ситуация привычная — в России на средства Газпрома работает антиправительственное «Эхо Москвы», на государственные деньги снимают лютый антироссийский неформат, гарантированно проваливающийся в прокате; по федеральным каналам блохами скачут персонажи, которых давно пора отправить на покой, а лучше бы и куда подальше… Но! Ситуация в самоопределившихся республиках значительно отличается от российской, и позволить себе то, что позволяет Москва, в ДНР не имеют права.

И дело тут, разумеется, не только в войне, внутренних или внешних политических сложностях или финансовой составляющей, хотя тратить бюджетные средства на вредоносную агитацию, наверное, не очень целесообразно? Дело в первую очередь в брожении умов, которым и без дополнительных стимулов сейчас непросто мириться с противоречивой донбасской реальностью. Речь о необходимости наличия критической позиции в республиканском медиапространстве идёт давно, но то, что мы видим сегодня, мало похоже на конструктивную критику. Скорее на крикливые предвыборные газеты-однодневки 1990-х, а порой и на осознанную работу в интересах Украины.

Примечательно, что в соседней ЛНР ситуация кардинально отличается — там и мининформ, по российским лекалам, объединён с минсвязи, и внутренние противоречия практически не выплёскиваются ни в социальные сети, ни в СМИ. Вероятно, в Луганске более жёсткие нравы? Или просто нет желания играть в «гласность» подобным образом, когда системные СМИ кастрированы цензурой, а монополия на критику власти полностью отдана на откуп фронде, да ещё и оплачивается из бюджета.