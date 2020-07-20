Москва, , 11:11 — REGNUM Свое поздравление известному композитору, заслуженному деятелю искусств РСФСР, народному артисту России Давиду Тухманову направил президент РФ Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы 20 июля обнародован на сайте Кремля.

«Талант и глубокая, искренняя преданность своему призванию позволили Вам в полной мере состояться на творческом поприще, вписать яркие, незабываемые страницы в летопись отечественного музыкального искусства», — говорится в поздравительном сообщении.

Также глава государства, пользуясь случаем, поздравил Давида Тухманова с присуждением композитору Государственной премии РФ и пожелал доброго здоровья, благополучия и всего наилучшего.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 июля президент России Владимир Путин и глава российского правительства Михаил Мишустин направили свои поздравления известному советскому и российскому композитору, народному артисту России Алексею Рыбникову в связи с 75-летием последнего.