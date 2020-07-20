Киев, , 11:01 — REGNUM Эшелонированная система освещения надводной и подводной обстановки тайком создаётся Россией в Чёрном море, считают украинские военные исследователи. Об этом говорится в публикации бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука в журнале Defence Express.

Россия, утверждает Гайдук, готовит в Чёрном море «подводный плацдарм», чтобы добиться полного контроля над этим регионом, а также «перенести боевые действия не только в космос, но и под воду». Так, системы «Дельта-МГА», предназначенные для наблюдения за противником, размещаются на строящемся трубопроводе «Турецкий поток».

В статье говорится о советской концепции трех рубежей освещения подводной и надводной обстановки. Это океанская операционная зона, дальняя и ближняя. Россия, полагают в Киеве, сооружает в Чёрном море третью, ближнюю зону, чтобы следить за кораблями противника.

Утверждается, что уже развёрнуты пассивный гидроакустический комплекс МГК-608, 20 автономных гидроакустических станций «Амга-М» и стационарные электромагнитные станции «Анаконда-СП». Размещаются также стационарные гидроакустические комплексы «Рациональность-ВГ5».

В Киеве отмечают также, что строительство инфраструктуры центра управления этим комплексом завершено, он войдёт в состав Новороссийской военно-морской базы. Второй такой комплекс будет развёрнут на мысе Сарыч на юге Крыма.