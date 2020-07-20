Киев, 20 июля 2020, 10:56 — REGNUM Обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить захвата Киево-Печерской лавры членами организации «Православная церковь Украины» (ПЦУ) набрала необходимые 25 тыс. голосов, сказано на сайте президента Украины.
Авторы петиции также отметили, что договор с Украинской православной церковью, согласно которому ей были переданы здания Киево-Печерской лавры, остаётся в силе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский рассмотрел петицию с просьбой передать Лавру представителям ПЦУ. Он ответил авторам документа, что данным вопросом ведает не президент, а правительство Украины.
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