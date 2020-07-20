Киев, , 10:56 — REGNUM Обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить захвата Киево-Печерской лавры членами организации «Православная церковь Украины» (ПЦУ) набрала необходимые 25 тыс. голосов, сказано на сайте президента Украины.

«Мы, верующие Украинской православной церкви, просим вас, господин президент, не допустить попытки незаконного захвата Киево-Печерской лавры и отклонить петицию № 22/092966-эп, целью которой является явное разжигание межконфессиональной вражды», — сказано в обращении.

Авторы петиции также отметили, что договор с Украинской православной церковью, согласно которому ей были переданы здания Киево-Печерской лавры, остаётся в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский рассмотрел петицию с просьбой передать Лавру представителям ПЦУ. Он ответил авторам документа, что данным вопросом ведает не президент, а правительство Украины.

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