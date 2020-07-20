Стокгольм, , 11:30 — REGNUM После того, как в ЕС были отменены некоторые ограничения на международное сообщение, распространение коронавирусной инфекции усилилось. В то же время министерство иностранных дел Швеции рекомендует гражданам не рассчитывать на помощь со стороны властей, если они оказались в «опасных районах». Об этом 19 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Эпидемиологическая ситуация, связанная с пандемией коронавирусной инфекции, заметно ухудшилась после снятие ограничений на туристические поездки на территории Европы. Так, например, в Испании вновь были установлены карантинные меры. В частности, городские власти Барселоны призывают горожан оставаться дома и не покидать свое место жительства из-за опасности заразиться коронавирусом.

Со своей стороны министерство иностранных дел Швеции еще в июне отменило свои рекомендации в отношении поездок в Испанию и ряд других европейских стран. Однако, по словам пресс-секретаря МИД Швеции Юлии Эрикссон-Погоржельской, отмена ведомством ограничений на поездки вовсе не является призывом к действию. Прежде чем паковать чемодан и бронировать туры, граждане должны ответственно подойти к оценки рисков перед осуществлением поездки в другую страну, так как МИД Швеции не может гарантировать всем гражданам оказание помощи для возвращения на родину, если они находятся в странах, где могут быть введены дополнительные ограничения на перемещение, отметила она.

«Мы находимся в исключительной ситуации. Человек сам несет большую ответственность, если он решит путешествовать прямо сейчас… В то же время мы постоянно следим за развитием событий и готовы, если есть необходимость, срочно принять решение о регомендации не посещать ту или иную страну. Наш призыв заключается в том, что вы должны тщательно обдумать свою поездку, правильно к ней подготовиться и следить за тем, что происходит в стране пребывания», — заявила Эрикссон-Погоржельская.