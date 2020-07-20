Казань, , 10:57 — REGNUM В понедельник, 20 июля, Рустам Минниханов представил в центральную избирательную комиссию Татарии документы для регистрации кандидатом для участия в выборах на должность главы республики, сообщает пресс-служба руководителя субъекта федерации.

ИА REGNUM напоминает, 27 июня большинство депутатов 32-й конференции Татарского регионального отделения ВПП «Единая Россия» проголосовали за выдвижение Минниханова на пост главы Татарии. Выборы состоятся в Единый день голосования — 13 сентября 2020 года.

От «Партии роста» в выборах планирует принять участие председатель регионального отделения, депутат Госсовета республики, гендиректор ГК «Кориб» Олег Коробченко. Также партия выдвинула 120 кандидатов на муниципальные выборы в двух городах и 43 районах Татарии.

«Коммунистов России» представит первый секретарь регионального отделения партии Альфред Валиев.

«Справедливая Россия» — глава регионального отделения Альмир Михеев, координатор регионального отделения ЛДПР — Владимир Сурчилов. КПРФ отказалась от выдвижения кандидата для избрания главой республики.

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